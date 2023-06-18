Игнорирующий форвард: едва не ошалевшие от Голанда фаны освистали норвежца - биполярное видео

Норвежский нападающий, наверное, не привык к тому, что болельщики освистывают его. Фанатам не понравилось поведение звездного футболиста.

Эрлинг Голланд вызвал гнев норвежских болельщиков. Нападающий отказался почтить футбольных тамошних фанатов.

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"Голанд, Голланд"

Сборная Норвегии, за которую выступает Эрлинг, уступила Шотландию в рамках отбора к Евро-2024 (1:2). Форварду Манчестер Сити удалось забить гол в данной встрече, однако его коллектив все же оказался слабее своего оппонента. Несмотря на это, ряд тамошних болельщиков все собрались возле стадиона, чтобы получить автограф своего кумира. Юные болельщики, которых было подавляющее количество, принялись в один голос выкрикивать имя форварда, призывая того подойти к толпе фанатов.

Однако Голланд не отреагировал на пожелания почитателей его таланта и просто махнул рукой в их сторону, отказавшись хотя бы своим вниманием утешить болельщиков после поражения сборной Шотландии. Такая реакция Эрлинга не понравилась фанам, поэтому они решили прекратить аплодировать форварду и начали освистывать звездного футболиста, продемонстрировав свое недовольство.

Видео реакции болельщиков:

Отметим, что сборная Норвегии занимает 4-е место в квалификационной группе. Норвежский коллектив смог сыграть только в одну ничью (со сборной Грузии) и уступить в двух встречах (Испании и Шотландии, которая занимает первую строчку квинтета, выиграв все три стартовых матча). Норвежцы из группы еще не сыграли только против Кипра.