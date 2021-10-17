Фанаты горячо встретили дебютный гол Коваленко за Специю: эмоциональное видео

Виктор Коваленко отметился первым голом в футболке Специи. Болельщики клуба эмоционально встретили дебютный гол украинского футболиста.

Бурная реакция фанатов

В твиттер Специи произошел настоящий взрыв после победного гола Специи. Красавец-гол Виктора Коваленко фанаты, которые заполнили трибуны, встретили бурными эмоциями.

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Нескольким фанатам таким удалось снять видео гола и момент счастья от болельщиков. Именно гол украинца принес Специи лишь вторую победу в новом сезоне Серии А. Матч завершился победой хозяев – 2:1.

Реакция фанатов: видео

Виктор забил дебютный гол в новой команде. В этом сезоне атакующий полузащитник сыграл за Специю 3 матча во всех турнирах. В чемпионате это было второе появление на поле украинца. Отметим, что в игре против Салертины Коваленко еще и ассистировал в первом взятии ворот соперника.



Коваленко – герой матча / Фото с twitter.com/acspezia

Коваленко выступает за Специю на правах аренды. Контракт украинца принадлежит Аталанте.