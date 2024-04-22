Шокирующий инцидент: в Колумбии во время матча болельщик попал ножом в голову футболиста

Едва не завершился трагедией матч чемпионата Колумбии. Одному из игроков нож, брошенный с трибуны, попал в голову.

Поединок чемпионата Колумбии между Атлетико Насьональ и Индепендьенте Медельин завершился ничьей со счетом 2:2. Однако игра, которая мало кого могла заинтересовать за пределами Южной Америки, навела шороху в европейских СМИ.

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В конце матча игрок Атлетико Насьональ Пабло Чепелини готовился выполнить угловой удар, когда в сторону поля неизвестный болельщик бросил нож с трибун, который попал ему в голову. Матч был приостановлен на несколько минут, но впоследствии доигран по согласию обеих команд.

"У меня шишка, она отекла, немного болит, немного кровоточит, но этого недостаточно, чтобы надо было накладывать швы.

Не волнуйтесь, это футбольная штука, я к этому привык. Я не видел, мне сказали, что это нож, когда я опустил голову, увидел много монет, бутылок", – отметил Чепелини.

К счастью, удар пришелся рукояткой, а не лезвием. Пабло отделался небольшой раной и шишкой. Главный арбитр заверил его, что до свадьбы заживет, и продолжил матч после небольшой паузы.

32-летний Пабло Чепелини провел в текущем сезоне 15 матчей во всех турнирах, отметившись двумя забитыми мячами.