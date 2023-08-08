Ужасные стычки со смертельным финалом: фанаты Динамо и АЕКа устроили ад перед матчем в ЛЧ

В преддверии квалификационного матча Лиги чемпионов между греческим АЕКом и хорватским Динамо произошли массовые беспорядки между фанатами клубов. К сожалению, без трагических последствий не обошлось.

Приезд фанатов загребского Динамо в столицу Греции на матч квалификации Лиги чемпионов с местным АЕКом привел к жестоким столкновениям. УЕФА запрещала ховатским фанатам посещать матч из-за большого риска насилия, но загребские болельщики пренебрегли запретом.

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Погиб 22-летний фанат АЕКа

Приблизительно от 150 до 180 хорватских ультрас приехали в Грецию явно не с добрыми намерениями. Они устраивали беспорядки на улицах Афин и нападали на местных. Также ультрас Динамо хотели прорваться на стадион, они были вооружены палками и железными прутьями. В результате такого поведения завязалось несколько драк с фанатами АЕКа в городе.

В результате, по меньшей мере 8 человек получили ранения разной тяжести, а самое ужасное произошло с 22-летним греком по имени Майкл. Он получил тяжелое ножевое ранение, после чего срочно был доставлен в больницу, но там скончался от полученных травм.

Полиция в результате беспорядков арестовала более 100 фанатов, преимущественно – это поклонники загребского Динамо, которые теперь могут не скоро попасть домой. Год назад в Греции был увеличен максимальный срок наказания за преступления, связанные с фанатским насилием. Его сменили с шести месяцев до пяти лет.

Смотрите видео с фанатскими столкновениями

Видео с потасовкой фанатов Динамо и АЕКа

. После стычек матч Лиги Чемпионов АЕК – Динамо Загреб перенесен на неопределенный срок из-за убийства греческого болельщика.