Не удовлетворены результатом: фанаты, забросав поле файерами, сорвали матч в Италии – зажигательное видео

Матча между Брешией и Козенцой не суждено было дойти до логического завершения. На пороки стали разъярены болельщики.

Скандальный инцидент в поединке при сохранении прописки во втором дивизионе чемпионата Италии. Мечты команды были разрушены на последней минуте матча, пишет 24 Канал.

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Не смогли уступить с достоинством

Брешия и Козенца проводили плей-аут, состоявший из двух встреч за право выступать в Серии В – второй по силе итальянской лиге. Первый матч минимально выиграла Козенца (1:0), второй же поединок оказался гораздо более эмоциональным и ожесточенным.

Брешия смогла отыграться в ответном матче, забив мяч в ворота своего соперника. Все казалось шло к экстратаймам, однако болельщиков Бреши разочаровали футболисты Козенцы на 95-й минуте встречи. Игроки гостевой команды получили право на штрафной удар, который идеально реализовали, чем убили надежду для хозяев. Болельщиков Брешии такой результат матча чрезвычайно разозлил, поэтому те решили забрасывать газон пиротехникой. Арбитр решил остановить игру, а команды пошли в раздевалку, так и не доиграв матч.

Гол Козенцы на последних минутах и реакция фанатов: