Фанаты Атлетико скандировали расистские возгласы в адрес звезды Реала: возмутительное видео

В воскресенье, 18 сентября, в рамках 6-го тура испанской Ла Лиги Реал минимально переиграл Атлетико в мадридском дерби. Матч закончился со счётом 1:2.

Расистские возгласы фанатов Атлетико

Перед началом матча болельщики хозяев отметились позорным поступком. В сети появилось видео, на котором фаны Атлетико скандируют "Ты мартышка, Винисиус – ты мартышка" в адрес полузащитника Реала Винисиуса Жуниора.

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Видео момента

Отметим, что недавно разгорелся скандал вокруг Винисиуса и его торжеств голов. Президент Испанской ассоциации спортивных агентов Педро Браво заявил, что бразилец должен "уважать соперников и перестать изображать обезьяну", из-за чего большое количество футбольных персон из Бразилии поддержали своего земляка.

Атлетико – Реал: главное о матче

Оба гола Реал забил в первом тайме. На 18-й минуте отличился Родриго после передачи Чуамэни, еще один гол провел Феде Вальверде на 36-й минуте.

Хозяева матча сумели забить лишь один мяч в конце игры — вышедший на замену Эрмосо поразил ворота гостей после передачи Гризмана.

Реал уверенно лидирует в турнирной таблице, выиграв в шести стартовых турах сезона.