Фаната Формулы-1 перепутали с самым опасным мафиози мира и арестовали
Источник:Motorsport Week
Формула-1 впервые за 31 год вернулась в Нидерланды на трассу Зандворт. Для местных болельщиков этап запомнится домашней победой Макса Ферстаппена. А вот одному фанату из Великобритании, который приехал в Нидерланды, сильно не повезло.
Фаната арестовали в ресторане
Болельщика Формулы-1 из Ливерпуля по ошибке арестовали после гран-при Нидерландов. Мужчину перепутали с одним из самых опасных мафиози мира.
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После гран-при 54-летний мужчина вместе с сыном ужинал в ресторане в Гааге. В один момент в помещение ворвалась вооруженная полиция и арестовала его.
Британца восприняли за босса итальянской мафии Маттео Мессину Денаро по прозвищу "Дьяболик". Вскоре фаната из Великобритании освободили без предъявления обвинений. Власти Нидерландов признали ошибку.
Маттео Мессина Денаро
- Сицилийский мафиози Денаро скрывается с 1993 года. По версии Forbes входит в топ-10 самых разыскиваемых преступников в мире.
- В 2002 году его заочно приговорили к пожизненному заключению за организацию серии взрывов в Милане, Риме и Флоренции с десятью погибшими.
- Через 4 года Денаро стал одним из лидеров сицилийской преступной группировки "Коза Ностра".