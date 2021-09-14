Фаната Формулы-1 перепутали с самым опасным мафиози мира и арестовали

Формула-1 впервые за 31 год вернулась в Нидерланды на трассу Зандворт. Для местных болельщиков этап запомнится домашней победой Макса Ферстаппена. А вот одному фанату из Великобритании, который приехал в Нидерланды, сильно не повезло.

Фаната арестовали в ресторане

Болельщика Формулы-1 из Ливерпуля по ошибке арестовали после гран-при Нидерландов. Мужчину перепутали с одним из самых опасных мафиози мира.

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После гран-при 54-летний мужчина вместе с сыном ужинал в ресторане в Гааге. В один момент в помещение ворвалась вооруженная полиция и арестовала его.

Британца восприняли за босса итальянской мафии Маттео Мессину Денаро по прозвищу "Дьяболик". Вскоре фаната из Великобритании освободили без предъявления обвинений. Власти Нидерландов признали ошибку.

Маттео Мессина Денаро