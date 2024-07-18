"Он всегда говорил, что перейдет в Реал": мать Мбаппе рассказала о контракте сына с ПСЖ

Мать Килиана Мбаппе, Файза Ламари, рассказала о продлении контракт с ПСЖ в 2022 году. Она отметила, что ее сын всегда хотел играть в Реале.

В начале июня 2024 года Реал объявил о подписании Килиана Мбаппе. Игрок перешел к "сливочным" на правах свободного агента после того, как у него закончился контракт с ПСЖ.

Читайте также Безумный подписной бонус, но меньшая, чем в ПСЖ зарплата: раскрыты финансовые условия Мбаппе в Реале

Комментарий матери Мбаппе относительно продления контракта с ПСЖ в 2022 году

Файза Ламари отметила, что ее сын всегда хотел перейти в Реал и никогда не скрывал это от руководства парижан.

Не стоит жалеть об этом. Когда ты родился в Париже и вырос в пригороде Парижа Бонди, играть на "Парк де Пренс" означает немало. Килиан никогда не врал. Он всегда говорил президенту (Аль-Хелайфи – 24 канал), что перейдет в Реал. Сложно, когда такое происходит, но Килиан никогда не уехал бы из Парижа, если бы не интерес из Мадрида. Это было нелегко, но я не жалею об этом, надо помнить о хорошем. Килиану было очень, очень трудно, потому что когда ты футболист и зарабатываешь деньги, ты не имеешь права показывать, что ты недоволен чем-то,

– рассказала мать Килиана.

В сезоне-2023/2024 Килиан Мбаппе сыграл за ПСЖ 48 матчей, в которых забил 44 мяча и 10 результативных передач.

Напомним, что ранее руководство ПСЖ разозлилось и обвинило Мбаппе во лжи, поскольку он обещал продлить контракт с парижанами. Также от перехода футболиста в Реал, ПСЖ не получил ни копейки.