Агрессоров не собираются возвращать: Европейский боксерский союз единогласно продлил санкции

Несмотря на то, что многие спортивные ассоциации в 2023 году начали возвращать российских атлетов в соревнования, есть и те, кто имеет принципиальность и здравый смысл. К числу таких организаций можно смело отнести Европейский боксерский союз (EBU).

В Париже прошло заседание совета директоров Европейского боксерского союза. Среди других вопросов рассматривалась ситуация в Украине и сохранение санкций для представителей страны-агрессорки.

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Европейский бокс солидарен с Украиной

Вице-президент Национальной лиги профессионального бокса Украины Алина Шатерникова, которая была там представлена, сообщила, что EBU продемонстрировала понимание ситуации и единогласно поддержала сохранение полного пакета санкций против россиян и белорусов.

Среди рабочих вопросов повестки дня был пункт "ситуация в России/Украине". Мое обращение к членам правления Европейского боксерского союза было, как всегда, четким и понятным каждому, кто уважает мир и безопасность мира: никаких компромиссов в отношении боксеров, тренеров, судей из России и Беларуси, сохранение статус-кво, то есть боксеры исключены из европейского рейтинга, ни один EBU титул не разыгрывается на территории стран-агрессоров, российские и белорусские судьи, лицензированные EBU, не приглашаются на соревнования,

– написала Шатерникова.

По ее словам, президент EBU Питер Штуки полностью поддержал такое заявление и добавил, что в вопросе изоляции российских и белорусских спортсменов, функционеров не может быть никаких компромиссов, пока в Украине идет война. Его поддержали все члены Совета директоров EBU единогласно и сохранили полный пакет санкций.