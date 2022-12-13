Реформа клубного ЧМ под угрозой: европейские команды желают мести

Гранды Европы блокируют вероятную реформу клубного чемпионата мира. Все из-за неподписанного договора со стороны ФИФА

В ФИФА отказались переподписать Меморандум об уважении. Это разозлило европейские клубы, которые не собираются идти на контакт с главой ассоциации Джанни Инфантино.

Достойно внимания Украину могут исключить из еврокубков и отбора к Евро-2024: скандал Павелка набирает обороты

Меморандум взаимоуважения – это документ, регламентирующий установление дат международных матчей, обязательства клубов отпускать игроков и выплаты компенсаций, если футболист получил травму в сборной. Действующее соглашение завершается в декабре. Если новое так и не подпишут, то теоретически клубы смогут не отпустить игроков в сборной на мартовские матчи.

Инфантино надеялся решить ряд организационных вопросов клубного ЧМ на заседании Ассоциации европейских клубов. Однако он не прибыл на встречу, поскольку вылезла информация, что на встрече никто не будет подписывать никакие документы. Это символ мести ФИФА.

Клубы хотят нормального урегулирования международных пауз. Чтобы расписание было утверждено до того, как клубные команды начинают свои регулярные сезоны.

ФИФА хочет провести клубный ЧМ в 2025 году в США. Турнир станет первым в своем роде, поскольку в нем должно принять участие 32 команды. Цель нового формата – интерес зрителей со всего мира. Пока что ФИФА не продумала квалификационный путь команд на турнир.