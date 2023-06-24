Невероятная Бех-Романчук завоевала свое первое "золото" на Европейских играх

Украинская прыгунья Марина Бех-Романчук принесла девятую золотую медаль нашей команде. Ни один из участниц соревнований по тройному прыжку не удалось превзойти результат украинки.

Украинские легкоатлеты завоевали четвертую медаль на Европейских играх. Чемпионкой соревнований в тройном прыжке стала Марина Бех-Романчук, пишет 24 Канал.

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Марина свой самый лучший результат с попыткой на 14,58 метра установила еще 21 июня во время соревнований во втором дивизионе. Однако распределение наград произошло только по итогам элитной лиги.

Соревнования первого дивизиона выиграла Тугба Данишмаз из Турции с прыжком на 14,16 метра. Однако она не смогла превзойти результат украинской легкоатлетки. "Бронза" досталась итальянке Оттавии Честонаро.

Европейские игры. Тройной прыжок (женщины) — общий зачет

Марина Бех-Романчук (Украина, второй дивизион) - 14,58 метра Тугба Данишмаз (Турция, первый дивизион) - 14,16 Оттавия Честонаро (Италия, первый дивизион) - 14,09

Отметим, что Бех-Романчук впервые выиграла личное "золото" Европейских игр. В 2019 году украинка завоевала "бронзу".

Таким образом, украинские легкоатлеты завоевали 4 медали на Евроиграх-2023.

Медали Украины в легкой атлетике

"Золото": Наталья Кроль (800 м), Марина Бех-Романчук (тройной прыжок)

"Серебро": Михаил Кохан (метание молота)

"Бронза": Владислав Шепелев (тройной прыжок)

В общем медальном зачете Украина занимает третье место за Испанией и Италией. На счету наших атлетов 18 наград: "золото" – 9, "серебро" – 6, "бронза" – 3.