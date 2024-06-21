Перед игрой со Словакией со сборной Украины пообщался президент: в сети показали видео
Источник:Украинская ассоциация футбола
Накануне матча против Словакии Владимир Зеленский лично пообщался со сборной Украины. Президент пожелал футболистам победы.
Сборная Украины одержала свою первую победу первую победу на чемпионате Евро-2024 года в Германии.
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Зеленский пообщался со сборной
Матч Словакия – Украина, который проходил в Дюссельдорфе, закончился со счетом 2:1 в пользу нашей национальной команды.
Впоследствии стало известно, что накануне матча сборной, президент Украины лично пожелал украинским спортсменам победы.
Перед игрой со Словакией Президент Украины Владимир Зеленский пообщался со сборной и пожелал победы. Спасибо за поддержку!
– говорится в заметке Украинской ассоциации футбола.
В Ассоциации также показали, как выглядела видеовстреча Зеленского с украинскими футболистами.
Украина забила первый гол на Евро-2024 на 54-й минуте матча. Тогда Шапаренко в штрафной получил пас от Зинченко, пробил мимо Дубравку и сравнял счет на 1:1.
Таким образом команда Реброва продолжает борьбу за выход в 1/8 финала. Стоит отметить, что последний матч группового раунда на Евро-2024 сборная Украины сыграет 26 июня против Бельгии. Поединок в Штутгарте начнется в 19:00.