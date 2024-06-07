Список бойцов Реброва: сборная Украины огласила заявку на Евро-2024

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров определил заявку игроков на чемпионат Европы. В команду попали все сильнейшие футболисты, на которых коуч рассчитывал ранее.

Уже через неделю, 14 июня, в Германии стартует чемпионат Европы по футболу. Среди 24-х участников соревнования будет и сборная Украины, которую возглавляет Сергей Ребров.

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Кто поедет на Евро-2024

В УЕФА завершился дедлайн подачи заявок на турнир. Каждая сборная могла включить в свой список 26 игроков, среди которых трое киперов. Наша сборная также подала заявку игроков на Евро-2024.

В нее попали те же игроки, что и были вызваны Ребровым на товарищеские матчи в июне. От травмы оправился Виталий Миколенко, поэтому Украина сможет рассчитывать на защитника Эвертона на чемпионате Европы.

ВРАТАРИ 1. Георгий Бущан (Динамо)

12. Анатолий Трубин (Бенфика)

23. Андрей Лунин (Реал) ЗАЩИТНИКИ 2. Ефим Конопля (Шахтер)

3. Александр Сваток (Днепр-1)

4. Максим Таловеров (ЛАСК)

13. Илья Забарный (Борнмут)

16. Виталий Миколенко (Эвертон)

21. Валерий Бондарь (Шахтер)

22. Николай Матвиенко (Шахтер)

24. Александр Тымчик (Динамо)

26. Богдан Михайличенко (Полесье) ПОЛУЗАЩИТНИКИ 5. Сергей Сидорчук (Вестерло)

6. Тарас Степаненко (Шахтер)

8. Руслан Малиновский (Дженоа)

14. Георгий Судаков (Шахтер)

15. Виктор Цыганков (Жирона)

17. Александр Зинченко (Арсенал)

18. Владимир Бражко (Динамо)

19. Николай Шапаренко (Динамо)

20. Александр Зубков (Шахтер) НАПАДАЮЩИЕ 7. Андрей Ярмоленко (Динамо)

9. Роман Яремчук (Валенсия)

10. Михаил Мудрик (Челси)

11. Артем Довбик (Жирона)

25. Владислав Ванат (Динамо)

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Сборная Украины попала в группу Е. Соперниками нашей команды на этой стадии станут Бельгия, Румыния и Словакия. В 1/8 финала выйдут 1-2 места каждого квартета, а также четыре лучшие сборные из тех, кто заняли в группах третьи места. Календарь "сине-желтых" в группе следующий: