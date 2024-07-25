Украина – бронзовый призер Евро-2024 U-19: в полуфинале "сине-желтые" проиграли Франции

Команда Дмитрия Михайленко по итогу группового раунда пробилась в полуфинал Евро-2024. На этой стадии "сине-желтые" встретились со сборной Франции.

Франция U-19 – Украина U-19 1:0

Гол: Атангана, 61

В четверг, 25 июля, состоялся полуфинал юношеского Евро-2024 Франция – Украина. Игра прошла на стадионе "Виндзор Парк" в Северной Ирландии, пишет 24 Канал.

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Финалист Евро-2024 определился после стандарта

В важном матче тренерский штаб "сине-желтых" не мог рассчитывать сразу на трех ведущих игроков. Из-за дисквалификации полуфинал пропускали: Ващенко, Маткевич и Пономаренко.

Несмотря на отсутствие лидеров первый тайм завершился без забитых мячей. "Сине-желтые" достойно играли против одного из фаворитов Евро-2024. В конце первой 45-минутки Мельниченко мог отличиться голом. Однако на пути мяча оказался защитник "Ле Бле".

Во втором тайме Украину несколько раз спасал голкипер Крапивцов. Однако на 61-й минуте даже он не смог спасти команду. Во время подачи углового Атангана головой переправил мяч в сетку ворот.

Дмитрий Михайленко провел несколько замен, чтобы вырвать ничью. На поле появился Кристиан Шевченко. На последних минутах украинцы прижали "Ле Бле" к воротам. Однако французы довели матч до победного завершения.

Несмотря на поражение подопечные Дмитрия Михайленко получили "бронзу" Евро-2024 и пробились на молодежный чемпионат мира U-20.