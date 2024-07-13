Поединок сборной Украины по футболу на Евро-2024 был под угрозой срыва: в чем причина

"Сине-желтые" на групповом этапе провели три матча. Впрочем, один из них имел все шансы не состояться или стать эпицентром скандала из-за деятельности российских хакеров.

21 июня сборная Украины проводила свой второй поединок на турнире. В нем команда Сергея Реброва переиграла Словакию со счетом 2:1.

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Попытка вывести украинцев из равновесия

Впрочем, единственная победа на турнире могла иметь неприятный привкус. Все из-за хакеров, которые готовили провокации.

Накануне того матча возникли опасения, что пророссийские группы хакеров атакуют стадион. Они могли попытаться спроецировать скандальные пророссийские сообщения на экраны или вывести из строя инфраструктуру, в частности, выключить свет на арене.

Сообщается, что впоследствии организаторы вызвали нидерландскую компанию по кибербезопасности "Dutch Eye Security", которая смогла предотвратить возникновение любых нежелательных сценариев. Среди прочего был риск того, что на стадионе прозвучит государственный гимн России.

. Это был не первый случай, когда российские хакеры пытались сорвать крупные мероприятия. В частности, DDoS-атаки происходили во время квалификационного матча на Евро-2024 между сборными Польши и Эстонии, а также на Евровидении.

Напомним, что команда Сергея Реброва на Евро-2024 набрала рекордное в своей истории количество очков на групповом этапе (4), однако не смогла пробиться в плей-офф из-за худшей разницы забитых и пропущенных голов.