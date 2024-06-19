В образе Иисуса: на Евро-2024 фанаты принесли на стадион икону с Роналду – фото с трибун

Во вторник, 18 июня, состоялись последние матчи первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Закрывал программу дня поединок между сборными Португалии и Чехии.

Команда Роберто Мартинеса одержала волевую победу со счетом 2:1. Полный матч в составе чемпионов Европы-2016 провел капитан команды Криштиану Роналду, пишет 24 Канал.

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Идол для португальских фанов

Для легендарного португальца нынешнее Евро стало уже шестым в карьере. По этому показателю он побил достижение экс-вратаря сборной Испании Икера Касильяса, с которым до этого делил рекорд с участием в пяти континентальных первенствах.

Фанаты сборной Португалии возлагают большие надежды на свою главную звезду в турнире, происходящем в Германии. Они решили сделать необычный перформанс, чтобы подчеркнуть важность Криштиану Роналду для нации и показать свою заоблачную любовь к нему.

На матч против сборной Чехии болельщики принесли на стадион в Лейпциге икону, на которой действующий игрок Аль-Насра изображен в образе Иисуса.



Фанаты на Евро-2024 принесли икону с Роналду / Фото Getty Images

. Всего Роналду сыграл за Португалию 208 матчей, в которых забил 130 голов. Он является мировым рекордсменом по обоим этим показателям на уровне сборных.

Напомним, что следующий матч Португалия сыграет против Турции 22 июня в 19:00. Обе эти сборные выиграли свои первые поединки, но команда Винченцо Монтеллы возглавляет турнирную таблицу группы F из-за лучшей разницы забитых и пропущенных голов.