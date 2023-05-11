Моя Украина – от Донецка до Ужгорода: Селезнев подтвердил информацию о своем прощальном матче
Источник:инстаграмм Евгения Селезнева
Бывший нападающий сборной Украины и Минаю Евгений Селезнев официально повесил бутсы на гвоздь. Футболист рассказал о своем последнем матче в карьере профессионального футболиста.
6 июня на стадионе "Авангард" в Ужгороде пройдет прощание Евгения Селезнева с карьерой футболиста. Среди приглашенных звезд немало звездных имен – Артем Довбык, Михаил Мудрик, Руслан Ротань и другие.
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Селезнев: Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей
Сам Селезнев подтвердил информацию о прощальном, но вместе с тем благотворительном поединке. Евгений отметил, что для него Украина протяженностью от Ужгорода до Донецка. В совершенно разных уголках нашей страны в течение своей карьеры поиграл Селезнев.
Также уже бывший футболист надеется, что этот матч доставит радость болельщикам, которые соберутся на трибунах "Авангарда", а ему удастся собрать средства для наших военных. Ведь именно наши защитники являются главными звездами нашего времени.
Моя Украина – от Донецка до Ужгорода. Вот такое название и будет благотворительный прощальный матч, который мы организовываем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего объединившегося цивилизованного мира, чтобы противостоять кровавому захватчику,
написал Селезнев.
Свой прощальный матч Евгений посвящает нашим защитникам и защитницам. Если бы не они, не было бы футбола и вообще Украины.
Матч состоится в Ужгороде на "Авангарде". Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке. Итого – победим. Слава Украине, друзья!
– подытожил бывший нападающий Минаю.
Главное о карьере футболиста Евгения Селезнева
- За свою карьеру 37-летний нападающий успел поиграть за целый ряд клубов как в Украине, так и за ее пределами: Шахтер, Днепр, российская Кубань, испанская Малага, турецкие Карабюкспор, Акхисарспор и Бурсаспор, украинские Колос и Минай.
- Именно Минай стал последним клубом в карьере Селезнева, за который выступал с июля 2021 года. По данным Transfermarkt, 22 марта 2023 года Евгений закончил свою карьеру.
- В своем последнем сезоне Селезнев провел за Минай всего один матч.
- До бомбардирского рекорда Евгений так и не добрался. Нападающий забил за свою карьеру 116 голов, а это на 6 мячей меньше, чем в своем активе имеют лучшие бомбардиры в истории УПЛ Сергей Ребров и Максим Шацких (123 результативных удара).
- За карьеру Селезнев провел 452 матча, в которых наколотил 181 гол и отдал 39 ассистов.
- В дальнейшем Селезнев не хочет уходить от футбола и попробует свои силы на тренерском уровне.