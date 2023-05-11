Моя Украина – от Донецка до Ужгорода: Селезнев подтвердил информацию о своем прощальном матче

Бывший нападающий сборной Украины и Минаю Евгений Селезнев официально повесил бутсы на гвоздь. Футболист рассказал о своем последнем матче в карьере профессионального футболиста.

6 июня на стадионе "Авангард" в Ужгороде пройдет прощание Евгения Селезнева с карьерой футболиста. Среди приглашенных звезд немало звездных имен – Артем Довбык, Михаил Мудрик, Руслан Ротань и другие.

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Селезнев: Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей

Сам Селезнев подтвердил информацию о прощальном, но вместе с тем благотворительном поединке. Евгений отметил, что для него Украина протяженностью от Ужгорода до Донецка. В совершенно разных уголках нашей страны в течение своей карьеры поиграл Селезнев.

Также уже бывший футболист надеется, что этот матч доставит радость болельщикам, которые соберутся на трибунах "Авангарда", а ему удастся собрать средства для наших военных. Ведь именно наши защитники являются главными звездами нашего времени.

Моя Украина – от Донецка до Ужгорода. Вот такое название и будет благотворительный прощальный матч, который мы организовываем. Хочу попрощаться с игровой карьерой в кругу друзей. Хочу, чтобы от игры получили удовольствие зрители, а главное, чтобы от этой встречи пользу получили наши военные. Украинские воины – наши главные звезды! Звезды не только Украины, а всего объединившегося цивилизованного мира, чтобы противостоять кровавому захватчику,

написал Селезнев.

Свой прощальный матч Евгений посвящает нашим защитникам и защитницам. Если бы не они, не было бы футбола и вообще Украины.

Матч состоится в Ужгороде на "Авангарде". Осталось меньше месяца. У нас впереди много работы. Мы стремимся провести матч на высоком уровне, чтобы собрать серьезную сумму для наших военных. Мы зависим от них, а они нуждаются в нашей поддержке. Итого – победим. Слава Украине, друзья!

– подытожил бывший нападающий Минаю.

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