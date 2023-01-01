Украинского футболиста, со скандалом вступившегося за россиян, выперли из клуба

Украинский нападающий Евгений Бохашвили остался без команды после скандального интервью. Футболист вступился за россиян и считает народ враждебной страны невиновным в войне их государства против Украины.

В первый день нового 2023 Евгений Бохашвили остался без работы. Оцелул прекратил сотрудничество с футболистом.

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На фоне неоднозначного интервью

Случилось это после того, как нападающий дал скандальное интервью местному изданию, в котором вступился за россиян, назвав их миролюбивыми людьми. Он заявил, что далеко не все россияне плохие, что они не хотели войны своего государства против Украины.

Реакция румынского клуба на эти слова была мгновенной.

В Оцелуле пожелали Бохашвили удачи и поблагодарили за проделанную работу. Иначе с людьми, которые заступаются за страну-агрессора, делать нельзя. Хорошо, что Евгений хотя бы признает, что это война, а не просто какая-то "спецоперация", как ее называют сами россияне.

Напомним, что в теле Бохашвили текут две крови – грузинская (отцовская линия) и украинская (от мамы).

31 августа 2022 года Бохашвили стал футболистом Оцелула. Украинец пришел в статус свободного агента.

За румынский клуб успел провести 13 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи.

В Украине Бохашвили выступал за ряд клубов – Днепр, Кривбасс, Карпаты, Движение, Волынь, Нефтяник. Играл в родной стране до 1 января 2018, после чего в его карьере наступил зарубежный период.