"Все исказили свои же": украинский игрок объяснил резонансные слова о "миролюбивых россиянах"

Евгений Бохашвили наделал шум своими словами о войне и россиянах, которые хотят мира. Сам игрок уверяет, что не собирался защищать жителей РФ и его слова неправильно перевели.

На днях разразился скандал с участием украинского форварда Евгения Бохашвили. Игрок Оцелула дал интервью румынским СМИ, назвав россиян "миролюбивым народом".

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После этого румынский клуб расторг с ним контракт по обоюдному согласию. Впрочем, как отметил сам Бохашвили, его слова были неверно переведены. Тогда его слова румынские СМИ перевели так:

Россияне не желали этой войны! Я имею в виду рядовых людей, а не политиков. Эта ужасная война была и остается политическим делом. Нормальный человек не может хотеть войны и убивать. Я, например, различаю простых россиян и Путина и его людей. Я не могу плохо говорить о русском народе, о подавляющем большинстве россиян, которых я считаю миролюбивыми людьми. К сожалению, обычные люди не могут остановить войну,

– писали СМИ.

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Сам игрок зашел в комментарии на инстаграм-страницу "Брутальный футбол" и написал объяснение своим словам. Он утверждает, что он призвал россиян действительно доказать свою миролюбие.

Все исказили, свои же. Это некрасиво. Во-первых, меня не выгнали. Я месяц назад вел переговоры с другой командой. И пошел я с согласия и это подтвердит мой клуб, из которого ушел. Это уже первый обман. Во-вторых, я никому и никогда не говорил, что есть хорошие, нормальные или миролюбивые люди. Я давал интервью на английском, а журналист румын! Я сказал, что есть везде как хорошие, так и плохие люди! И если россияне есть те, кто не хотят войны и хотят остановить это все, то пусть начнут что-то делать, а не просто говорить о чем-то!

Потом есть люди за границей, которые не понимают, зачем Украина сражается и за что! Так я для них сказал, что украинцы – не безумные монстры, что просто воевать для того, чтобы кому-то доказать! Мы как раз знаем отлично, за что воюем, смысл слов был этот и никакой другой! Все, кто меня лично знает, прекрасно понимает, что это ошибка перевода из интернета! А те, кто не знает, хочу, чтобы перестали говорить плохие вещи, не зная правду! Я всегда был за Украину, всегда! У меня жена из Львова, и я уже 10 лет живу во Львове! Родители из Днепра тоже переехали во Львов!

А наши журналисты… Не понимаю, если честно, своих же людей, пытающихся обвинить в том, что даже не проверили! Хотя бы кто узнал сначала, если я такие вещи кому-то говорил! Я по всей своей команде в Румынии постоянно рассказывал правду о нашей стране! Каждый футболист в команде подтвердит это! Все руководство подтвердит это! Так что наконец-то перестаньте своих же людей подставлять. Я очень хочу, чтобы вы поняли меня, что это обычная ошибка перевода, и не писали такие вещи, не зная правды,

– заявил игрок.

Кто такой Евгений Бохашвили