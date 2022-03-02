Если будет очень тяжело – пойдут и футболисты, подниму, нах*й, всех, – президент Ингульца

Глава футбольного клуба Ингулец Александр Поворознюк лично возглавил охрану региона. Уже в своем стиле он поведал о ситуации в населенном пункте.

Поворознюк: Сюда танки не зайдут

Поворознюк уже в своем стиле записал видео. Глава футбольного клуба лично возглавил охрану поселка Петрово.

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"Да какая жизнь. В 50 километрах танки, готовимся. В дежурном состоянии. Ждем дать бой, чтобы немного легче было Киеву. Вот так и готовимся.

Все подъезды к Петрово, включая мосты и дороги, заминированы. Сюда танки не зайдут, а если и зайдут, то единицы. Коктейлей хватит на всех.

Футболисты должны играть в футбол, бл**ь, поэтому всем дана команда "По домам". Но если будет очень тяжело – пойдут и футболисты, поверьте мне. Подниму, нах*й, всех. Пока справляемся, вооружаем тех людей, которые есть. Все будет хорошо", – сказать Поворознюк.

Видео с участием Поворознюка

Футбольный клуб Ингулец представляет пгт Петрово Кировоградской области.

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