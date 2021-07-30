Еще тот актер: арбитр передразнивал фанатов на трибунах прямо во время матча – смешное видео

В Аргентине футбольный сезон набирает обороты. Забавный случай произошел в одном из матчей третьего тура Примаверы.

Неожиданная реакция арбитра

Немного курьезный эпизод произошел в матче чемпионата Аргентины Годой Крус – Атлетико Тукуман. Главными участниками такого действа были НЕ футболисты, а главный арбитр встречи и зрители, которые пришли посмотреть поединок собственными глазами.

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В компенсированное к матчу время игрок гостей упал на газон, подарив своей команде несколько драгоценных секунд. 46-летний арбитр поединка Нестор Питана остановил игру и побежал к футболисту. Фанатам клуба Годой Крус не понравилась такое поведение игрока соперника, а еще больше такое решение судьи.

Матч завершился победой Атлетико Тукуман со счетом 1:2. После этого противостояния обе команды имеют в своем активе по 6 очков и идут рядом – 7 и 8 позиции соответственно.

Болельщики отреагировали на решение арбитра недовольным свистом, в ответ Питана стал их передразнивать. Судья оказался еще тем актером, у него неплохо получилось. Никто не ожидал такой реакции от судьи. Эпизод попал в объективы камер, которые транслировали этот матч. Ответ судьи в сторону зрителей встречи выглядел довольно забавным.

Видео ответа арбитра