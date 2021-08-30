Ему сделали операцию, – Андриюк о состоянии Лучано Лучи, который попал в ДТП с Трухиным

В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Один из фигурантов ДТП руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.

Сейчас стали известны новые подробности. О них в авторской программе "Между прочим" на 24 канале с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским рассказал футбольный обозреватель, ведущий интернет-проекта "ОстановиЛося" Константин Андриюк.

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По его словам, ДТП – очень ужасное. Журналисты, по желанию, могут собрать много сенсационной информации.

В каком состоянии Лучано Лучи

Андрей рассказал, в каком состоянии находится руководитель Комитета украинских арбитров, итальянец Лучано Лучи, которому 72 года.

Да, он был не пристегнут, это его проблемы. Но он сильно ударился и попал в нейрохирургию, где ему, по моим данным, сделали операцию,

– отметил Андриюк.

Он отметил, что постоянно слышит истории о задержании людей со статусом и деньгами в состоянии алкогольного опьянения. После их отказа сдавать тест, их оформляют по 130-й статье.

Ужасным, как считает эксперт, является то, что на следующий день протоколы и видео исчезают из полицейского участка.

Лучи получил травмы средней тяжести

Как отметил председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов, сейчас состояние здоровья Лучи – удовлетворительное. Он находится в одной из киевских больниц.

"Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника", – отметил Попов.

Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео

Что известно о ДТП: коротко