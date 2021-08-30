Ему сделали операцию, – Андриюк о состоянии Лучано Лучи, который попал в ДТП с Трухиным
Источник:24 канал
В Киеве произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. Один из фигурантов ДТП руководитель комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
Сейчас стали известны новые подробности. О них в авторской программе "Между прочим" на 24 канале с Дмитрием Гнапом и Денисом Казанским рассказал футбольный обозреватель, ведущий интернет-проекта "ОстановиЛося" Константин Андриюк.
К теме Никто не понесет заслуженного наказания, – Гнап о ДТП с депутатом "Слуги народа"
По его словам, ДТП – очень ужасное. Журналисты, по желанию, могут собрать много сенсационной информации.
В каком состоянии Лучано Лучи
Андрей рассказал, в каком состоянии находится руководитель Комитета украинских арбитров, итальянец Лучано Лучи, которому 72 года.
Да, он был не пристегнут, это его проблемы. Но он сильно ударился и попал в нейрохирургию, где ему, по моим данным, сделали операцию,
– отметил Андриюк.
Он отметил, что постоянно слышит истории о задержании людей со статусом и деньгами в состоянии алкогольного опьянения. После их отказа сдавать тест, их оформляют по 130-й статье.
Ужасным, как считает эксперт, является то, что на следующий день протоколы и видео исчезают из полицейского участка.
Лучи получил травмы средней тяжести
Как отметил председатель Спортивно-медицинского комитета УАФ Вячеслав Попов, сейчас состояние здоровья Лучи – удовлетворительное. Он находится в одной из киевских больниц.
"Полученные травмы можно характеризовать как средней тяжести. Я сейчас нахожусь вместе с врачами, которые контролируют состояние господина Лучи и его помощника", – отметил Попов.
Полный выпуск программы "Между прочим": смотрите видео
Что известно о ДТП: коротко
- В Киеве 23 августа произошло ДТП, в котором был ранен председатель Комитета арбитров УАФ Лучано Лучи.
- Кроме него, пострадали помощник Лучи Роман Лишень и дети с третьего автомобиля.
- По словам очевидцев, за рулем Audi был нардеп от "Слуги народа" Александр Трухин.
- ДТП прокомментировал руководитель партии Александр Корниенко.