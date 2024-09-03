Разнесла соперницу: Федота-Исаева принесла Украине первую медаль Паралимпиады по фехтованию

В вечерней программе Паралимпиады-2024 проходят финалы по фехтованию. Из-за ошибки организаторов соревнования несколько задержались по таймингу. Когда должны были происходить медальные встречи фехтовальщики только соревновались в утешительных раундах.

В 1/8 финала женской сабли (В) состоялось украинское противостояние Елены Федоты-Исаевой и Надежды Долох. Федота одержала очень легкую победу со счетом 15:1 и пробилась в четвертьфинал Паралимпиады-2024, пишет 24 канал.

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Первая медаль украинки в Париже

В 1/4 финала Федота победила представительницу Италии Паскино 15:8. К сожалению, в полуфинале украинка уступила Яне из Таиланда – 9:15. Поэтому Федоте нужно было бороться за путевку в бронзовый финал через утешительный раунд 4. Украина сошла с соперницей из Венгрии Мезо.

В напряженной борьбе Елена Федота одержала победу 15:12 и вышла в схватку за "бронзу".

В медальном финале Федота противостояла китаянке Ланчжу Ао. Федота очень уверенно провела первую часть схватки 8:1. Елена уже своего не отпустила – 15:3.

Елена Федота-Исаева – бронзовый призер Паралимпийских игр-2024.

К слову. В Токио Федота получила две серебряные награды (обе в сабле).

Это первая медаль Паралимпиады-2024 для Украины в фехтовании. Андрей Демчук проиграл в бронзовом финале итальянцу.