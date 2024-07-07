Состоит из нескольких этапов, – Монзуль рассказала об обучении арбитров по работы с VAR

Председатель комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль поделилась, как проходит обучение арбитров по работе с системой VAR. Это процесс, который состоит из нескольких этапов.

Екатерина Монзуль приняла решение завершить карьеру футбольного арбитра. В феврале 2024 года ее назначили председателем комитета арбитров Украинской ассоциации футбола.

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Комментарий Монзуль об обучении арбитров

Председатель комитета арбитров УАФ отметила, что все судьи проходят обучение перед тем, как выходить на поле.

Именно сейчас происходит обучение работе с системой VAR. Оно состоит из нескольких этапов. Первый – изучение VAR-хендбука. Второй – теоретическая подготовка. На этой стадии разбираются игровые ситуации в аудиториях, проводится инструктаж, даются советы, как действовать полевым арбитрам, а также арбитрам VAR в тех или иных игровых эпизодах,

– рассказала Екатерина Монзуль.

Также она описала обучение по работе с передвижной телевизионной станцией.

"Затем происходит обучение работе с ПТС. Арбитры VAR ознакамливаются с тем, как действовать, что нажимать во время матча в игровых ситуациях. Следующий этап также связан с обучением, причем больше с игровыми ситуациями на футбольном поле. Арбитр принимает решения, которые бы он принимал уже во время матча. Еще один этап – работа в офлайн-режиме. Во время реальных поединков арбитры будут смотреть, как работают опытные судьи VAR", – добавила Екатерина Монзуль.

Отметим, что новый сезон в чемпионате Украины начнется 3 августа 2024 года.