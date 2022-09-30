Шахтер устроил посвящение Назарину: поздравление в компании триумфаторов сборной – видео

Егор Назарина наконец-то сможет дебютировать в футболке Шахтера на официальном уровне. Полузащитник уже познакомился с командой.

Традиционное приветствие в новой команде

Главный тренер "горняков" Игорь Йовичевич приветствовал новичка в команде и пожелал ему успешного периода в донецкой команде. После чего Егора Назарину ждало традиционное футбольное посвящение в новом клубе.

К теме Йовичевич не хотел трансфера капитана Зари в Шахтер, – Цыганик

Бывший капитан Зори пробежался по коридору из игроков Шахтера и получил несколько пинков. К нему присоединились футболисты команды, в составе молодежной сборной Украины в противостоянии со Словакией пробились на чемпионат Европы-2023.

В таком стиле "горняки" приветствовали своих триумфаторов. Все в хорошем настроении приступили к тренировочному процессу. А ведь уже 1 октября Шахтер сыграет на выезде против Металлиста. Это может быть дебютный матч для Назарины в оранжево-черной футболке.

Видео с посвящения Егора Назарины в Шахтере

Интересно, что ранее журналист Игорь Цыганик рассказывал, что Назарина не являлся приоритетным трансфером для Йовичевича. Хорватский специалист хотел видеть в своей команде Егора, когда еще тренировал Днепр-1.

Напомним, что Назарина подписал с дончанами длительный контракт сроком на 5 лет – до конца июня 2027 года.

Шахтер после четырех сыгранных туров идет на 2-й позиции в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Йовичевича получили 10 очков. Такое же количество баллов у Колоса, лидирующего в чемпионате.