Два золота и серебро: украинский паралимпиец Егор Дементьев зажег на ЧМ по велоспорту

Егор Дементьев успешно выступил на соревнованиях категории C5 в Шотландии. К серебру в скретче парень из Кременчуга добавил две медали высшего сорта.

В шотландском Глазго проходит объединенный чемпионат мира-2023 по велоспорту, в котором принимают участие украинцы. Самым успешным можно назвать Егора Дементьева, пишет 24 канал.

По теме Минус потенциальная медаль для Украины: серебряный призер Олимпиады сенсационно закончила карьеру

36-летнему паралимпийцу покорились три медали. Сначала уроженец Кременчуга выиграл серебряную медаль в скретче в категории С5. А после этого Егор взял два золота.

В понедельник Дементьев выиграл индивидуальную гонку на треке. Украинец смог проехать 4 километра за 4 минуты 26 секунд, что на 4,5 секунды быстрее ближайшего преследователя.

Теперь же Егору подчинилась победа в омниуме той же категории С5. Паралимпиец собрал 120 очков и оставил позади двух бразильцев – Франца-Йозефа Лассера и Лаура Сезара Моура Шамана.

Читайте также Десятки велосипедистов попали в ловушку: на этапе Тур де Франс произошла масштабная авария

Напомним, что Дементьев является четырехкратным чемпионом Олимпийских игр. Два золота он взял в 2012-м, еще два – в 2016-м. Его особенностью при рождении стала разная длина рук, одна из них ощутимо короче.