Украинский футболист шедевральным выстрелом забил дебютный гол в чемпионате Чехии

В элитном дивизионе чемпионата Чехии по футболу состоялись матчи восьмого тура. В одном из них произошло памятное событие для украинского защитника Егора Цикала.

Он забил дебютный гол за Теплице. Произошло это в поединке против Баника, который команда украинца в конце концов проиграла со счетом 2:3, пишет 24 Канал.

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Фантастический удар от украинца

В компенсированное время встречи Егор нанес отличный удар примерно с 20 метров. Мяч идеально лег на ногу и попал точно в девятку ворот соперника.

Егор Цыкало забил первый гол за Теплице: смотрите видео

Справка. Егор Цыкало является воспитанником ковалевского Колоса. Он присоединился к Теплице в январе 2023 года и провел с тех пор 22 матча, в которых забил один гол. Выступает на позиции центрального защитника.

Отметим, что после восьми сыгранных матчей Теплице занимает предпоследнее место в турнирной таблице чемпионата Чехии. Следующий поединок клуб украинца проведет 28 сентября против Пардубице, который располагается на одну ступеньку выше.