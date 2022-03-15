Еда кончилась на третьи сутки: экс-футболист Динамо прятался в подвале дома в Гостомеле 15 дней

Бывший игрок Динамо и сборной Украины Владислав Ващук в начале войны оказался в эпицентре боевых действий – он вместе с детьми находился в своем доме в Гостомеле, когда его атаковали российские войска.

Футболист Ващук рассказал, что с первого дня находился в подвале своего дома 15 дней.

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"Пытался, чтобы дети психологически не надломились. Отвлекал их с помощью юмора, нужно было их как-то поддерживать", – рассказал он.

Спортсмен рассказал, что выжить ему и детям помогли соседи, которые предоставили ему пищевые продукты, потому что еда в его семье закончилась на третьи сутки. После ухода из подвала футболист рассказал, что купил себе сладости, потому что не знал, как реагировать после дефицита продуктов.

Переживали, что не удалось уехать, когда заменяли мост по дороге из Гостомеля на Бучу. На следующий день решили пробиваться, психанули, можно сказать. Через пять минут образовалась колонна машин – и в путь. Ехали через центр Гостомеля, там все разбито, столбы электропередач валяются… Российские блокпосты проехали без проблем, выехали на житомирскую трассу, потом – на Белогородку. Дорога заняла почти целый день,

– сказал Ващук.

27 февраля Ващук сообщал, что находится в Гостомеле в подвале с детьми, укрываясь от обстрелов.