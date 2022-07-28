Это ковровые бомбардировки, а впоследствии оккупация, – Джошуа осудил действия российской армии

Британский боксер Энтони Джошуа активно отзывается о войне в Украине, которую развязала россия. Он в очередной раз осудил действия русской армии.

Джошуа: Война кажется каким-то старомодным способом сведения счетов

Энтони подчеркнул, что больше всего страдает гражданское население, потому что оккупанты прибегают к полному цинизму, бомбардируя мирные города Украины. Боксер заверил, что его очень огорчают новости о войне.

Кстати Промоутер Усика рассказал, где украинец готовится к реваншу против Джошуа

Меня удручает, что больше всего страдает гражданское население. Российская тактика – это просто ковровые бомбардировки территории независимо от того, кто там находится, а затем ее оккупация. Меня это очень огорчает,

– подчеркнул британский боксер.

Также Джошуа упомянул о пассивности НАТО.

"Весь смысл существования НАТО и подобных организаций в том, чтобы сесть и обсудить, как сделать так, чтобы мирные лица не были вовлечены в войну. Трудно поверить, что это происходит снова. Война кажется каким-то старомодным способом сведения счетов – есть более цивилизованные методы, как вести дела", – добавил Энтони.

Поддержка Джошуа

Джошуа не в первый раз высказывается о войне в Украине. После пресс-конференции с Усиком в Лондоне, Энтони высказался о действиях русской армии в центре Европы.

Он подчеркнул, что Александр заслуживает поддержки в реванше. Также Энтони пожелал добра родным и близким украинского боксера.

Кстати, британец тоже поддерживает Украину финансово.

Энтони Джошуа 20 августа выйдет на ринг против непобедимого Александра Усика. Реванш состоится в Саудовской Аравии.