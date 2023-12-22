"Джошуа очень неуверен в себе": Валлин назвал недостатки звездного соперника

Отто Валлин считается андердогом поединка с Энтони Джошуа. Однако сам швед оценивает свои шансы на победу значительно выше экспертов.

23 декабря в Эр-Рияде состоится большой вечер бокса, который возглавит противостояние британского бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа и шведа Отто Валлина. Валлин уверен в своей победе.

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Валлин рассказал о слабых сторонах Джошуа

"Он очень неуверен в себе. Он сомневается в себе, и я думаю, что это из-за ощущения его уязвимости. Думаю, что когда он начинал, он нокаутировал людей.

Ему несколько раз делали больно, но он возвращался и нокаутировал их. Затем он проиграл Руису, он дважды проиграл Усику, и он уже не был прежним", – сказал Валлин.

Джошуа провел 29 поединков, из которых 26 выиграл и потерпел три поражения. Два боя Энтони проиграл по очкам украинцу Александру Усику, потеряв пояса WBA, WBO, IBF и IBO.

Отто Валлин единственное поражение потерпел в бою с до сих пор непобежденным "Цыганским королем" Тайсоном Фьюри. Как и Джошуа, швед имеет в активе 26 побед на профи-ринге.