Не использовал шанс: Камбосос напомнил Ломаченко о главном фиаско в карьере

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Джордж Камбосос весной проведет бой против украинца Василия Ломаченко. В биографии австралийца есть пункт, о котором уже много лет мечтает украинец, но тот так и не смог воплотить его в жизнь.

12 мая 2024 года состоится поединок между украинцем Василием Ломаченко и австралийцем Джорджем Камбососом. Боксеры определят обладателя вакантного титула чемпиона мира в легком весе по версии IBF.

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Камбосос напомнил Ломаченко о поражении от Лопеса

И Ломаченко, и Камбосос уже владели поясом IBF. Однако, в отличие от Василия, Джордж был абсолютным чемпионом мира, о чем давно мечтает украинец. Но для того, чтобы достичь этой цели, необходимо начинать все с нуля.

Камбосос напомнил Ломаченко, что тот упустил свой шанс на абсолют, проиграв Теофимо Лопесу. В отличие от украинца, Джордж впоследствии сенсационно победил американца и владел всеми престижными титулами легкого веса.

"Я здесь не для того, чтобы говорить, кто выиграл или проиграл, это в прошлом. Я сосредоточен на 12 мая, но если мы обратимся к прошлому, то да, я проиграл Хэйни. Но есть парень по имени Теофимо Лопес, и ты не использовал свой шанс, а я использовал", – сказал Камбосос.

Ломаченко в предыдущем поединке проиграл американцу Девину Хэйни в мае 2023 года, во второй раз упустив шанс стать абсолютным чемпионом мира. Джордж Камбосос боксировал с Хейни дважды, оба раза проиграл. Именно Девин забрал у австралийца все чемпионские пояса.