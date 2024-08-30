Хоккеист американского Коламбуса погиб в ДТП вместе с братом

Форвард НХЛ Коламбус, Джонни Гордо, погиб в ДТП. Вместе с ним был его брат, который также не выжил.

Утром 30 августа в СМИ распространилась информация о том, что в штате Нью-Джерси в результате столкновения с автомобилем погибли два велосипедиста. Согласно ей, ими были хоккеист Джонни Гордо и его родной брат Мэттью.

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Погиб американский хоккеист

Впоследствии Коламбус официально подтвердил гибель Гордо в ДТП.

Коламбус Блю Джекетс шокирован и опустошен этой трагедией. Джонни был не только замечательным хоккеистом, но, что более важно, любящим мужем, отцом, сыном, братом и другом. Мы выражаем наши искренние соболезнования его жене Мередит, его детям, Ноа и Джонни, его родителям, семье и друзьям по поводу его потери. Джонни и Мэтью,

– написали в клубе.

Карьера хоккеиста в НХЛ началась в сезоне 2013/2014 в клубе Калгари, за который он играл до 2022 года.

Отметим, что в сезоне-2023/2024 Годро сыграл 81 матч, забросил 12 шайб и отдал 48 ассистов. За сборную США на чемпионате мира-2024 он принял участие в 8 матчах и записал на свой счет 11 результативных баллов.