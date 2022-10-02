Джокович сыграл в теннис на инвалидной коляске в Тель-Авиве: видео трогательного поступка теннисиста

Сербский теннисист Новак Джокович отличился в Тель-Авиве благородным поступком. Он сыграл в теннис на инвалидной коляске с израильтянином Элайем Чайотом.

Сам же теннисист прокомментировал игру с Чайотом и поблагодарил его. Организаторы турнира в Израиле опубликовали щемящее видео.

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Джокович не только феерует в Тель-Авиве, но и помогает

Здорово было сыграть с тобой, Элай,

– написал в своих соцсетях Джокович.

Щемящее видео

Джокович выступает в Тель-Авиве на турнире категории ATP-250. Он дошел до финала, где сыграет с чемпионом US Open-2014 хорватом Марином Чиличем.

У Джоковича и Чилича есть 20 очных поединков. Пока счет 18-2 в пользу серба. Последний матч состоялся в декабре прошлого года в рамках финала Кубка Дэвиса. Новак проведет миру 127-й финал в АТР-серии (88 титулов), а Марин – 36-й финал (20 титулов).

Для Джоковича турнир в Тель-Авиве стал первым на уровне ATP после победы на Уимблдоне – 2022.

Что известно об игроке

Чайот является профессиональным игроком в теннис на коляске. Он находится на 29-й позиции в рейтинге ITF.

Их тренировочный матч прошел перед финалом турнира АТР 250 в Тель-Авиве, в котором Джокович сыграет против Марина Чилича.

В отличие от открытых соревнований на колясках, в квадах нет разделения на мужской и женский турниры. Он считается смешанным, однако участие принимают преимущественно мужчины. В теннисе на тележках разрешено, чтобы мяч дважды отразился от корта перед приемом удара.