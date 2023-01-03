Неуместное селфи: президент ФИФА Джанни Инфантино попал в скандал на похоронах Пеле – фото

Глава международного футбола излучал позитивный настрой во время прощания с легендой футбола. Джанни не отказывал в селфе прямо у гробом из Пеле.

В конце прошлого года скончался "Король футбола" Пеле. 82-летняя легенда долго боролась с раком, который так и не смог победить.

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2 января прошла церемония прощания со знаменитым бразильцем. Гроб с телом Пеле доставили на стадион Сантоса, а среди вип-гостей был и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Во время прощальной церемонии глава международного футбола отметился неоднозначным и странным поведением. Болельщиков возмутила улыбка Инфантино прямо перед открытым гробом из Пеле.





Джанни не сторонился веселиться и фотографировался с другими гостями. Таким образом, председатель ФИФА в очередной раз показал свою беспринципность и пренебрежение правилами цивилизованного сообщества.

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Ранее Инфантино призвал Украину и Россию прекратить огонь, несмотря на то, что наша страна оккупирована. А позже ФИФА не разрешила Президенту Украины Владимиру Зеленскому выступить с призывом к миру перед финалом ЧМ-2022.