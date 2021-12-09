Двухкратный олимпийский чемпион задержан из-за обвинений в изнасиловании несовершеннолетней

Французский пловец Янник Аньель был задержан полицией из-за обвинений в изнасиловании. Аньель в свое время выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2012.

Изнасиловал дочь своего тренера?

Аньель был задержан днем ​​в четверг, 9 декабря. Разрешение на арест выдал суд, рассматривающий дело об изнасиловании. Жертве на момент совершения преступления еще не исполнилось 15 лет.

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Полиция расследует преступление, которое произошло в 2016 году. Только сейчас жертва подала заявление об изнасиловании.

По данным французских журналистов, жертвой изнасилования могла быть дочь тренера Аньеля, когда он тренировался в городе Мулюз у Лионеля Ортера.