Дворазового олімпійського чемпіона затримали через звинувачення у зґвалтуванні неповнолітньої
9 грудня 2021 , 20:15Читать новость на русском
Джерело:L'Equipe
Французький плавець Яннік Аньєль був затриманий поліцією через звинувачення у згвалтуванні. Аньєль свого часу виграв дві золоті медалі на Олімпіаді-2012.
Зґвалтував доньку свого тренера?
Аньєль був затриманий вдень в четвер, 9 грудня. Дозвіл на арешт видав суд, який розглядає справу про зґвалтування. Жертві на момент вчинення злочину ще не виповнилося 15 років.
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Поліція розслідує злочин, який стався у 2016 році. Лише зараз жертва подала заяву про зґвалтування.
За даними французьких журналістів, жертвою згвалтування могла бути донька тренера Аньєля, коли він тренувався в місті Мулюз в Ліонеля Ортера.
- Яннік Аньєль на Олімпіаді-2012 в Лондоні здобув дві золоті медалі – на дистанції 200 метрів вільним стилем та в естафеті 4х100 метрів вільним стилем. Також він здобув срібло в естафеті 4х200 метрів вільним стилем.
- Він також був чемпіоном Європи та дворазовим чемпіоном світу.
- У 2016 році Аньєль заявив про закінчення професійної кар'єри. На той час йому було 24 роки.