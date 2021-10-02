Двое игроков Динамо вошли в сборную тура Юношеской лиги УЕФА
2 октября 2021 , 11:48Читати новину українською
Источник:ФК Динамо
Успешная игра Динамо U-19 в матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА против Баварии (4:0) не осталась незамеченной специалистами.
Два игрока киевской команды – полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин – были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей. Примечательно, что Динамо стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.
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- Напомним, что Диалло отметился дублем в ворота Баварии, а Волошин забил один мяч.
- Юношеская команда киевлян удачно стартовала в турнире, обыграв Бенфику и Баварию.