Двое игроков Динамо вошли в сборную тура Юношеской лиги УЕФА

Успешная игра Динамо U-19 в матче 2-го тура Юношеской лиги УЕФА против Баварии (4:0) не осталась незамеченной специалистами.

Два игрока киевской команды – полузащитники Самба Диалло и Назар Волошин – были включены в символическую сборную тура по итогам всех сыгранных матчей. Примечательно, что Динамо стало единственным клубом, который представлен в ней сразу двумя футболистами.

Как это было Динамо разбомбило Баварию в Юношеской лиге УЕФА, забив 4 гола