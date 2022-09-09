Заря впервые в сезоне проиграла в УПЛ: луганчане уступили аутсайдеру в матче с чудо-голом - видео

Луганская Заря после трех туров УПЛ была лидером, выиграв все три матча. Но 9 сентября луганчане проиграли на выезде львовскому Руху, который был аутсайдером чемпионата.

Рух к этому матчу проиграло все три матча чемпионата (как и Динамо и Ворскла). И был на последнем месте в турнирной таблице. Так что в матче Рух – Заря встречались последняя и первая команда УПЛ в этом сезоне.

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Рух пытался прервать свою неудачную серию. И команде это удалось. В первом тайме "желто-черные" забили гол усилием Таллеса. Сапуга решил пробить, оказавшись на ударной позиции за пределами штрафной. Мацапура отбил, а не поймал мяч, и первым на добивании оказался именно Таллес.

Во втором тайме бразилец заработал пенальти, когда Мацапура не слишком удачно сыграл на выходе, сбив соперника в борьбе за мяч. Хотя Климчук пытался выпросить мяч для удара с отметки, но Таллес сразу дал понять, что пробивать будет он. И реализовал свою попытку.

Сразу после этого Заря сократила отставание, когда Русин удачно сыграл в штрафной после прострела Кристина.

Но через несколько минут Таллес снова увеличил преимущество своей команды. На этот раз после скидки партнера он пробил с линии штрафной – мяч от перекладины опустился по линии ворот.

Рух побеждает и покидает последнее место в турнирной таблице. Заря пока сохраняет за собой лидерство. Хотя в выходные команду с первого места могут потеснить Металлист, Колос, Шахтер или Днепр-1.

Видеообзор матча Рух – Заря