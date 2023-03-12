Победа благодаря стандарту: Колос переиграл Рух и приблизился к еврокубкам – видеообзор

Ковалевский коллектив смог победить львовскую команду. Колосс приблизился к еврокубкам, а Рух балансирует на зоне вылета

Рух – Колосс 0:1

Гол: Ореховский, 64

Рух и Колосс провели встречу в рамках 17-го тура Украинской Премьер-лиги, из которой победителем удалось выйти команде из Ковалевки. Рух снова на грани, чтобы попасть в "красную территорию", а Колос питает надежды на еврокубки. 24 канал.

Достойно внимания Теперь в УПЛ только один лидер: Шахтер одолел Кривбасс и опередил "спортклубовцев" - видеообзор

Энергозатратный матч

Обеим командам очень нужны были три зачетных балла в результате этого поединка. Рух – чтобы подальше уйти от зоны вылета, а Колоса – чтобы навязать упорную борьбу командам за еврокубки. Но именно кузнечный клуб оказался настойчивее в этой встрече.

Первый тайм выдался боевой со стороны обеих команд, но безголевой. Казалось, что коллективам следует ожидать подарка судьбы, или же удачное стандартное положение. Ковалевскому клубу выпал джекпот "два в одном", но только во втором тайме.

На 64-й минуте встречи Колос выполнил подачу в штрафную львовского коллектива. А штрафной Руха начался настоящий хаос, завершившийся ошибкой защитника львовского коллектива. Такой возможностью удачно воспользовался игрок Колоса Павел Ориховский, который прошел голкипера Руха, 1:0.

Поединок так и завершился минимальной победой кузнецовской команды. Таким образом, Колос занял 6 место чемпионата Украины (23 очка в активе) и остается одним из главных претендентов на место в еврокубках. Рух в свою очередь опустилось на 12-е место УПЛ (17 очков в активе) и балансирует на границе зоны вылета.

Видеообзор матча Рух – Колос: