Двенадцатый игрок на поле: лиса сорвала футбольный матч в Эстонии – курьезное видео

Курьезный эпизод произошел в чемпионате Эстонии. Во время футбольного матча на поле выбежала лиса.

Курьезный эпизод в Эстонии

Поединок молодежных команд Гелиоса и Нарвы Транс посетил незваный гость. Судья несколько раз останавливал игру из-за лисы, которая любопытно бегала по футбольному полю.

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Сначала она заинтересовалась полиэтиленовым пакетом, который лежал неподалеку от углового. А дальше решила проверить состояние поля, пробежавшись из одних ворот к другим. Футболисты лишь стояли и наблюдали за спринтом животного.

Охрана стадиона взяла палки и попыталась ими выгнать лису с газона. Сначала им это удалось, животное выбежало за пределы поля, но потом снова решило вернуться на поле. Полностью выгнать лису с газона удалось далеко не с первого раза.

Такой курьезный момент вызвал смех среди фанатов, сидевших на трибунах. Кажется, что лиса настоящая поклонница футбола, поэтому решила приобщиться к любимой игре.

Лиса выбежала на футбольное поле во время матча: видео