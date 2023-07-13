Ответственная ноша: еще две украинские бригады арбитров получили назначение на еврокубки

Виталий Романов и Алексей Деревинский получили возможность получить международный опыт. Арбитры поработают на ранней стадии еврокубков.

Украинские рефери рассудят матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций. Наши судьи будут вовлечены в матчи со далеко не звездными командами.

Достойно внимания Одно из главных открытий сезона в УПЛ: Динамо определилось с ключевой трансферной целью на лето

"Сине-желтое" правосудие

Украинские арбитры понемногу получат назначения на отбывающие на международной арене поединки. Ранее Виктор Копиевский получил возможность рассудить матч первого отборочного тура в Лигу чемпионов между словацким Слованом и люксембургским Эсперанжем, который закончился со счетом 1:1. В том матче Копиевский ни в чем себе не отказывал, поскольку продемонстрировал на две команды 9 желтых карточек и одну красную.

Виктор передал эстафету другим украинским арбитрам, которым также представился шанс поработать в еврокубках, хотя в турнире значительно ниже класса. Таким образом, Виталий Романов будет вершить правосудие на ответном поединке между эстонским Пайде и командой Б-36 с Фарерских островов (первый матч 0:0). На линиях ему помогут Семен Шлончак и Владимир Высоцкий. Четвертый судья – Николай Балакин.

Алексей Деревинский, которому будут ассистировать Виктор Матяш и Александр Жуков, а в резервном рефере будет Ярослав Козик, рассудит ответный матч между черногорским Арсеналом и армянским Алашкертом. Оба матча состоятся в рамках первого квалификационного раунда в Лигу конференций и пройдут 20 июля.

Полтавская Ворскла стартует со второго отборочного тура в ЛК, где встретится с победителем пары ДАК (Словакия) – Дела Гори (Грузия). Киевское Динамо начнет свой путь с третьего раунда.