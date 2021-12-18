Два технических нокаута: украинские боксеры Хегай, Митрофанов, Сиренко одержали уверенные победы

В Броварах в рамках вечера бокса K2 Promotions Ukraine на ринг вышли сразу несколько украинских боксеров. Победили Владислав Сиренко и Дмитрий Митрофанов.

Вечер бокса начался с возвращения Александра Спирко, который не дрался 6 лет. Дончанин уверенно победил Евгения Кондратенко.

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Потом на ринге появился украинец Игорь Шевадзуцкий, победивший в шестираундовом бою поляка Камила Соколовского.

Трудная победа Чеботаря

10-й бой на профессиональном ринге провел перспективный боксер промоутерской компании K2 Promotions Ukraine Василий Чеботарь.

Одессит в непростом 10-раундовом бою победил казахстанца Сагадата Рахманкула.

Судьи отдали Чеботарю победу единогласным решением, хотя в течение своего боя доминировал именно Рахманкул.

Возвращение Хегая

Впервые с января 2020 на ринг вышел Арнольд Хегай. Украинец сражался впервые после поражения Стивену Фултону в поединке за право встретиться с чемпионом мира по версии WBO.

Хегай встречался с опытным аргентинцем Висентом Родригесом. Украинец контролировал бой, хотя оба боксера кое-где действовали достаточно грубо.

В итоге Хегай одержал победу решением судей.

Легкая победа Митрофанова

Украинский боксер Дмитрий Митрофанов одержал 12 победу на профи-ринге. В Броварах Дмитрий побил казахстанца Берикбая Нуримбетова.

Бой длился всего два раунда. Митрофанов со старта боя активно атаковал соперника. Казахстанец не вышел на третий раунд, получил травму руки.

Видеообзор боя Митрофанова

Главное событие андеркарда

В главном событии андеркарда поединка Денис Беринчик – Иса Чаниев встречались украинские тяжеловесы Владислав Сиренко и Андрей Руденко.

Рефери остановил бой в 6-м раунде, и Сиренко выиграл поединок техническим нокаутом. Для непобедимого Сиренко это 17-я победа на профессиональном ринге.

Сиренко – Руденко видеообзор