Два снаряда упали метрах в двухстах от дома, – игрок Металлиста 1925 года о побеге из Харькова

Полузащитник молодежной сборной Украины Дмитрий Криськив рассказал об эвакуации из Харькова. Футболист долго не верил в происходящее.

"Время бежать"

По словам Дмитрия, он одним из последних игроков Металлиста 1925 года уехал из Харькова. Футболист надеялся, что в ближайшее время ситуация улучшится.

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"Думал, что снится страшный сон. Не верилось, что в 21 веке нас могут разбудить выстрелы и взрывы. Мы были с девушкой на съемной квартире, и сразу поняли, что надо собирать вещи. До последнего надеялись, что это ужас прекратится, поэтому из Харькова сразу не уехали", – сказал игрок.

Футболист находился в Харькове около 10 дней с тех пор, как атаковали оккупанты. Когда снаряд попал близ его дома, он решил покидать город.

"Собрались с моей и ее семьей на одной квартире поближе к центру города, и сидели там около 10-ти дней (уж точно и не помню). Но когда прилетело в здание ОГА, поняли: "Время бежать". Вечера вроде бы все стихло, и мы немного успокоились, но все же это не так просто – покинуть родной город.

Но потом два снаряда упали метрах в двухстах от нашего дома. Дрожали стены, и это был сигнал. Поначалу все думали, что идет обстрел военных объектов, но в центре Харькова их и в помине нет. Помогало, что нас было много", – рассказал Дмитрий.

"Дорога была еще тем испытанием"

Первые дни мы спускались в подвал во время каждой тревоги, но потом один военный объяснил нам, что поскольку живем на первом этаже, дома будет безопаснее. Мы заклеили все окна, а сами разместились в коридоре. Там и спали,

– заявил Криськив.

Футболист рассказал о выезде из Харькова. Он отметил, что дорога была еще тем испытанием.

"Около пяти утра отправились на железнодорожный вокзал, а в поезд, который направлялся во Львов, попали примерно через 12 часов. Дорога была еще тем испытанием. Кто-то посчитал, что в нашем вагоне поместилось 120 человек. Плюс животные – собаки, кошки.

В конце концов, остановились в Луцке. В этом вопросе мне помогли руководители нашего клуба – Андрей Неделин и Юрий Данченко. Здесь много моих футбольных друзей. Звонили и представители штаба молодежной сборной, предлагали принять в Полтаве", – добавил игрок Металлиста 1925 года