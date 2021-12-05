Два пенальти и шесть голов: хет-трик Кащука спас Мариуполь от поражения Десне – видеообзор

Черниговская Десна и Мариуполь встретились 5-го декабря в рамках 17-го тура. Поединок в Чернигове завершился результативной ничьей и двумя пенальти.

Десна – Мариуполь 3:3

Гол: Арвеладзе, 51, Юрченко, 57, Волошин, 80 – Кащук, 29, 48 (п), 90+1

Нереализованный пенальти: Юрченко, 75 (Десна)

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В первом тайме команда Остапа Маркевича превосходила соперника: пристрелка "азовцев" завершилась голом чемпиона мира Алексея Кащука на 29-й минуте. Футболисты Мариуполя быстро разыграли мяч и вывели Кащука на ударную позицию из пределов штрафной. Алексей не промахнулся.

Второй тайм оказался чрезвычайно драматичным. На старте второй половины игры Мариуполь удвоил преимущество – Кащук реализовал пенальти. Но уже через 3 минуты "северяне" отыграли один мяч.

В воротах Мариуполя отличился Арвеладзе и через 6 минут после его гола счет дальним ударом сравнял Владлен Юрченко. На 75-й минуте Десна получила шанс выйти вперед.

Черниговская команда заработала пенальти, но Юрченко упустил удар с отметки. Но уже через 5 минут команда Александра Рябоконя была впереди благодаря голу Викентия Волошина.

Казалось, что Десна уже не отпустит победу. Но в компенсированное время Кащук оформил хет-трик и вырвал для Мариуполя ничью.

Несмотря на ничью Мариуполь занимает последнее место в турнирной таблице УПЛ (8 очков). Десна осталась на 7-й строчке (25 очков).

Десна – Мариуполь видеообзор