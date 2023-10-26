"Голодные игры" по-украински: клубы УПЛ наказывают игроков, забирая у них питание

Родненькая УПЛ не перестает удивлять. Вице-президент второлигового клуба ЮКСА Евгений Донцов рассказал шокирующую информацию по расположению двух клубов украинского первенства.

Один из руководителей клуба Второй лиги Украины раскрыл секреты "внутренней кухни" двух клубов УПЛ. Однако Евгений Донцов решил не раскрывать названия доходящих до крайностей клубов.

Стоит увидеть Барса могла забивать больше: героический сейв голкипера Шахтера оценили в УЕФА – яркое видео

Клубы УПЛ доходят до безумных решений?

"Что делает бизнесмен, когда работники теряют мотивацию, когда что-то не получается? Понимаю, что это такая альтернативная форма мотивации", – написал вице-президент ЮКСА в фейсбуке.

По информации Донцова, два неназванных футбольных клуба лишают питания своих футболистов. Вероятно, такое наказание получают те игроки, которые преимущественно "греют" скамейку запасных и в основном просто отбывают номер в команде.

Однако такой подход к делу вице-президент ЮКСА называет неуважением к игрокам.

На самом деле это гниль и неуважение к людям. Это с одной стороны. А с другой – глупость и полное непонимание того, как управлять людьми, как мотивировать людей. Интересно, что больше всего это наказание даже не тех игроков, которые получают отрицательный результат, а на замене или в заявке. Это обычно низкооплачиваемые игроки, для которых питание на базе – это значительная экономия своих средств. Еще раз удивляюсь нашему футболу…

– добавил Донцов.

В комментариях под этим постом руководителя второлигового клуба началось бурное обсуждение. Фанаты отметили, что с таким темпом футболисты будут покупать билеты на тренировку своей команды. Были и те, кто предположил, что таким образом клубы хотят сделать игроков злее во время поединков. Однако такая мотивация.

А один из пользователей фейсбук написал, что, возможно, просто пора реалий олигархического футбола, когда один человек решает в клубе, как и что будет.