Два камбека за матч: Швейцария побеждает Сербию и приобретает путевку в плей-офф ЧМ

В заключительном матче ЧМ-2022 группы G сборная Швейцарии одолела сборную Сербии со счетом 3:2. Тем самым "красные крестоносцы" гарантировали себе второе место в группе и место в 1/8 ЧМ.

Сербия – Швейцария 2:3

голы: Митрович 26, Влахович, 35 – Шачири 20, Эмболо 44, Фройлер, 48.

Достойный внимания Камерун вырвал победу над Бразилией, но остался без плей-офф ЧМ-2022

К матчу команды подошли с максимально настроенным настроением. Сербам нужна была только победа в этом поединке, швейцарцев математически устраивала ничья, но для оговорки они также боролись за триуфм.

Матч сборной Швейцарии начала активнее, хотя стиль игры "красных крестоновцев" более сдержан. Но вот дерзкие сербы быстро перехватили инициативу и устроили обвал на ворота соперников. Все старания сборной Сербии сошли на нет, когда швейцарцам удалось организовать контратаку на 20 минуте матча. После неудачного выноса мяча защитниками Сербии, Джордан Шакири прошил голкипера соперника, 1:0.

Сербы не опустили руки и снова бросились атаковать, на этот раз успешно. Уже на 26-й минуте встречи Александар Митрович легко "запер" головой подачу Душана Тадича и сравнял счет, 1:1 усилилось на табло.

Сербы не остановились и продолжили добиваться своего. На 35 минуте Фройлеру казалось удалось перехватить передачу на Влаховича, но поэтому удалось в штрафной площадке подхватить мяч и отправить его в сетку ворот, 2:1.

Под конец тайма сборной Швейцарии удалось выровнять вес матча. На 44 минуте Эмболо забил мяч в ворота соперника после прострела, на который созерцали защитники Сербии. Команды ушли на перерыв при равных условиях.

Второй тайм Швейцария начала так же, как и первый – настойчиво. На этот раз им удалось забить. После классной комбинации и паса пяткой Варгас Фрейлер забил победный гол в матче, 3:2. Счет на табло больше не менялся. Во второй половине игры сербы больше ничего не смогли предложить сопернику, кроме грязных фолов. А защитник балканской команды Никола Миленкович в конце матча вообще решил устроить толкотню. Это сборная Сербии изменить счет не помогла. Как результат 3:2 – победа Швейцарии.

Эта победа помогла Швейцарии в очередной раз преодолеть групповой этап ЧМ. К ним в 1/8 финала из группы G присоединилась Бразилия, а вот Сербия и Камерун уехали домой.

Обзор матча Сербия – Швейцария: