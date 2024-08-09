Это было важно, – Довбик признался, почему выбрал Рому и что стало решающим фактором

В начале августа трансферная сага вокруг Артема Довбика подошла к своему концу. Он сделал выбор в пользу итальянской Ромы.

На протяжении долгого времени фаворитом на украинского нападающего считался мадридский Атлетико. Однако в последний момент переговоры с "матрасниками" сорвались.

Читайте также "Живет ради гола": капитан Ромы расхвалил Довбика, сравнив с легендой итальянского футбола

Почему Довбик выбрал "волков"

Форвард сборной Украины объяснил, почему решил перейти именно в Рому. Он заявил, что решающим фактором стали разговоры с руководством клуба и главным тренером.

"Я принял решение перейти в Рому после разговора с Дэном Фридкиным. Он произвел на меня хорошее впечатление, заставил меня почувствовать себя важным, рассказав мне, чего он от меня ждет. Но я также говорил с Де Росси и Гизольфи.

Раньше я никогда не разговаривал с владельцами клуба, и это было важно. Они объяснили мне долгосрочный проект. Я верю в них, а они – в меня. Рома много инвестирует, клуб хочет делать большое дело. Я знаю, что будущее будет светлым", – сказал Довбик.

Артем также добавил, что считает Рим правильным местом для себя и отметил болельщиков "волков":

Рома – это правильный клуб для меня, у него есть амбиции и голод. А еще здесь есть хороший стадион, замечательный город и фантастические болельщики. Я был в Риме только один раз, во время чемпионата Европы в 2021 году. Но это был период коронавируса, да и я же был в сборной – за три дня увидел немного, скоро наверстаю.

Украинский форвард назвал главную цель команды на сезон и заявил, что с нетерпением ожидает римское дерби.

"Цели на сезон? Все знают, насколько важно дерби – как для болельщиков, так и для клуба. Могу лишь обещать, что приложу все усилия, чтобы выиграть этот матч. У меня в голове уже есть несколько голов, которые нужно забить, но я не буду говорить о них.

Мы должны вернуться в Лигу чемпионов. Это очень важная цель, которой нужно достичь любой ценой. Рома отсутствует в этом турнире слишком долго", – резюмировал Довбик.

. Артем Довбик стал самой дорогой продажей в истории Жироны. Он почти вдвое превзошел предыдущего рекордсмена Алейша Гарсию, который в нынешнее трансферное окно перебрался в Байер.

Отметим, что свой следующий матч Рома проведет 10 августа против Эвертона Виталия Миколенка. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.