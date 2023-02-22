Без главного бомбардира: Довбик пропустит матч Лиги конференций против АЕКа – СМИ

В четверг, 23 февраля, Днепр-1 проведет второй матч противостояния 1/16 финала Лиги конференций против кипрского АЕКа. В преддверии решающего поединка команда Кучера понесла серьезную утрату.

В ответном матче Днепру-1 нужно отиграть гандикап с одним пропущенным мячом. Эта задача значительно усложняется в связи с травмой ведущего форварда команды Артема Довбика.

По теме Днепр-1 попытается прервать черную серию из поражений от АЕКа из Ларнаки: прогноз на Лигу конференций

Кто заменит Довбика?

Как сообщил комментатор Сергей Лукьяненко, вероятность участия Довбика в матче с АЕКом чрезвычайно мала. У нападающего есть повреждение, от которого он не восстановился.

Кстати, на фотографиях предматчевой тренировки, которые обнародовал Днепр-1, Довбика тоже не видно. Так что днепрянам предстоит решать задачу выхода в следующий раунд Лиги конференций без одного из лучших бомбардиров турнира.

Опций замены у главного тренера Днепра-1 не так уж и много. Дело в том, что в заявке команды только один центрфорвард, поэтому придется переводить на позицию Довбика одного из вингеров. Вполне возможно, что в нападении сыграет Алексей Гуцуляк или бразилец Пеглоу.

, что ответный матч Днепр-1 – АЕК Ларнака состоится 23 февраля на стадионе "Кошицкая футболовая арена". Стартовый свисток судьи раздастся в 19:45 по киевскому времени.