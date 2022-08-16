В серию А подать рукой: герой Евро-2020 Довбик близок к переезду в Италию

Лучший бомбардир УПЛ в минувшем сезоне Артем Довбик может продолжить карьеру в Италии. Нападающим серьезно интересуется Салернитан.

Большая потеря для днепрян

Клуб из Серии А планирует арендовать Довбика у Днепра-1, но с правом обязательного выкупа. Но и здесь есть определенные условия. Артему нужно забить определенное количество голов, а Салернитан должен сохранить прописку в топовой лиге Италии.

Читайте также "Запросы поступают каждый день": тренер Аталанты подогрел интерес к трансферу Малиновского

Ранее было известно, что интересующиеся украинским форвардом Салернитана, Болонья и Торино не готовы были утолить финансовые вкусы Днепра-1. Днепряне хотели выручить за трансфер футболиста сборной Украины 12 миллионов евро. Итальянские клубы не были готовы платить за Довбика больше 6 миллионов.

Для украинского клуба потеря Довбика будет ощутима. В прошлом сезоне, который из-за полномасштабного вторжения России был закончен досрочно, Артем за 17 матчей забил 14 голов и стал лучшим бомбардиром УПЛ. Нападающий днепровского клуба опередил динамовца Виктора Цыганкова.

Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до конца 2024 года. По данным Transfermarkt , стоимость нападающего оценивается в 5 миллионов евро. Но нынешний клуб Артема захочет выручить гораздо больше.

Напомним, что 25-летний форвард имеет опыт выступлений за границей. Только в августе 2020-го футболист вернулся в Днепр-1 из Мидтьюлланна из Дании.

Уже 18 августа Днепр-1 начинает свой путь в еврокубках. В этот день клуб Довбика проведет "домашний" матч квалификации Лиги Европы против АЭК Ларнака.