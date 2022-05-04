Дороги разошлись: продолжит ли лидер сборной Украины Джима работать с Велепцом

В женской сборной Украины по биатлону произошли изменения на тренерском мостике. Стало известно, будет ли лидер команды Юлия Джима дальше тренироваться под руководством уже экс-наставника сборной Уроша Велепца.

Кравченко: Мы с ней разговаривали, она согласилась

Новый главный тренер женской команды Александр Кравченко рассказал о будущем Юлии Джиме. Лидер сборной впервые с 2015 года будет тренироваться не под руководством словенца Уроша Велепца.

К теме Велепец рассказал, продолжит ли сотрудничество с Джимой после своего ухода из сборной Украины

Дороги биатлонистки и словенского наставника разошлись. Случилось это после того, как Велепец официально покинул сборную Украины. Теперь словенец будет работать с германской командой.

Александр Кравченко рассказал, что Джима согласилась на предложение тренироваться с командой. Такие предложения поступили другим биатлонисткам.

Юлия Джима будет работать с нами в команде. Мы с ней разговаривали, она согласилась. Разговаривал также с Еленой Белосюк, планирую лично связываться с Ириной Варвинец, Юлей Журавок, Настей Меркушиной, Дарьей Блашко по работе в команде,

– рассказал старший тренер.

Впервые с 2018 года Джима будет готовиться к новому сезону вместе с командой "А".

Что раньше о сотрудничестве с Джимой говорил Велепец

Лидер женской сборной узнала информацию о переходе Велепца в сборную Германии только после официального объявления. Урош заверил, что не мог предварительно что-либо рассказывать и комментировать.

Уже бывший тренер сборной Украины был не прочь продолжить работу с Джимой. Однако все сложилось по-другому.

Отметим, именно под руководством словенца биатлонистка начала показывать серьезные результаты.

Будем и дальше работать вместе? Надо ее спросить, будем ли продолжать. Надо пообщаться, посмотреть, какие есть дальнейшие варианты сотрудничества в этом сезоне. Если будет возможность и желание, то, конечно, я за то, чтобы с ней и дальше работать. Нужна мотивация. Нужно говорить об этом, мы этого не делали. Я буду дома через два дня, будем созваниваться,

– вот что говорил Велепца

На последней зимней Олимпиаде в Пекине Джима не заехала в медали, но продемонстрировала среди девушек лучший результат. Юлия трижды финишировала в десятке лучших по итогам гонок.

Из-за полномасштабного вторжения России в Украину сезон для украинских биатлонистов закончился досрочно. Несколько из них отложили винтовку, лыжи и пошли на службу. Среди них Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Анастасия Меркушина, Анна Кривонос и другие.